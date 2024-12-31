Antalya'da Kadın Cinayeti Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kadın Cinayeti Şoku

Antalya\'da Kadın Cinayeti Şoku

Antalya'da eski eşi tarafından yakılan kadının durumu ve Vali Şahin'in açıklamaları dikkat çekti.

31.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu sabah eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadın olayına ilişkin, "Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik değil mi? Annelerimiz ve eşlerimiz evlerimizin kraliçesidir" dedi.

Antalya'da bu sabah meydana gelen dehşet verici olayda, Gürhan Ü. (43), yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin dökerek yaktı. Talihsiz kadın önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Basın mensuplarıyla bu sabah 2024 yılı değerlendirme ve yılbaşı denetimleriyle ilgili toplantıda bir araya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin de, yaşanan üzücü olayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yaşanan olayın anlık gelişen bir olay olduğuna işaret eden Vali Şahin, "Bu sabah olan olay, nasıl yapacaksınız. Bir kişi dükkana geliyor, siyah giyinen ve kar maskeli bir kişi. Bir bayanı darp ediyor, üzerinde yanıcı madde döküyor ve aleve veriyor, ardından kaçıyor. Sonradan öğreniliyor ki bu eski eşiymiş. Yani ani gelişen bir olay. Biz yakalıyoruz ama bu anlık bir olay" dedi.

Şiddet sarmalından toplumun kurtulması için çok kapsamlı büyük sosyal kampanyası yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Şahin, şunları söyledi:

"Bütün hastalıkları tamamen ortadan kaldıramazsınız. Bu beyindeki hastalığı çözmemiz gereken bir konu. Bu şiddet ikliminde sadece kadına değil, köpeğe de şiddet var, kediye de şiddet var. Bu şiddet sarmalından, genel histeri hastalığından kurtulması için çok kapsamlı çok büyük sosyal bilinç kampanyası yapılması lazım. Bunun yıllarca devam etmesi lazım. Çocuklarımızı öyle yetiştirmemiz lazım ki gündemimizden bu konu düşsün. Yoksa polisiye tedbirlerle yapacağınız şey bir yere kadar. Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik. Değil mi? Annelerimiz evlerimizin kraliçesidir. Eşlerimiz öyledir. Kızlarımıza biz çok değer veririz, ben de iki kız babasıyım. Bizim medeniyetimiz savaşta bile kadına el kalkmamasını söyler. Dünyada öyle bir medeniyet çok yok. Yani sadece Türkçe dilindedir. O dediğiniz zaman herhangi bir cinsiyet ifade etmez. Başka her dilde cinsiyet ifade eder. Niye Türkçede yok? İhtiyaç yok çünkü. Karşı tarafın kadın, erkek mi olduğunu bir önemi yok." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hulusi Şahin, Güvenlik, Politika, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Pınar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kadın Cinayeti Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kadın Cinayeti Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.