Antalya'da Kanalizasyon Çalışmalarında Kontrollü Patlatma Tekniği Kullanıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kanalizasyon Çalışmalarında Kontrollü Patlatma Tekniği Kullanıldı

Antalya\'da Kanalizasyon Çalışmalarında Kontrollü Patlatma Tekniği Kullanıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yapılan kanalizasyon çalışmalarında kayaların kırılması için yeni ve kontrollü bir patlatma tekniği kullanıldı. Patlama sonucunda taş parçaları evlere ulaşsa da vatandaşların zarar görmemesi için tedbirler alındı.

02.07.2024 17:33  Güncelleme: 17:38
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yerin 7-8 metre altında yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında kayaların kırılması yeni ve kontrollü bir patlatma tekniği ile gerçekleştirildi. Kanalizasyon çalışması sahasının büyüklüğü sebebiyle sürece hız verilmesi için sahada piroteknik uygulaması çalışmalarının, emniyet birimlerinin izni ve gözetiminde yürütüldüğü bildirildi. Uygulamanın yapıldığı bölgenin kontrol altında olup vatandaşların rahatsız olmaması ve zarar görmemesi için ilave tedbirlerin alınması hususunda yüklenici firmanın uyarıldığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Döşemealtı ilçesine bağlı 5 mahallede 75 kilometre kanalizasyon şebeke ve parsel hattı için imalat çalışmalarının Yeniköy Mahallesi ayağında İnönü Caddesi üzerinde zeminin çok sert ve derinliğin fazla olmasından dolayı kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Patlama sonucu bazı taş parçaları yakın kısımdaki evlerin teraslarına ulaştığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, konuya ilişkin ASAT Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"Zemin çok sert ve derinlik fazla"

Kanalizasyon altyapı eksikliğinin giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Döşemealtı ilçesinde 5 mahallede yaklaşık 75 kilometre kanalizasyon şebeke ve parsel hattı imalat çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konu adreste zeminin çok sert ve derinliklerin fazla olmasından kaynaklı kazı ilerleme hızının düşmesi sebebiyle, vatandaş ve çevredeki esnaf mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla çeşitli teknikler araştırıldığı, sürece hız verilmesi için de piroteknik uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

"Vatandaşların rahatsız olmaması ve zarar görmemesi için ilave tedbirlerin alınması hususunda yüklenici uyarılmıştır"

Çalışmaların emniyet birimlerinin izni ve gözetimde yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Uygulamanın yapıldığı şikayete konu bölge tarafımızca kontrol altında olup vatandaşların rahatsız olmaması ve zarar görmemesi için ilave tedbirlerin alınması hususunda yüklenici uyarılmıştır. Konvansiyonel patlatmanın çevresel faktörler açısından civar yapılara etkilerinin yüksek olacağının öngörüldüğü alanlarda, alternatif bir kaya kırma sistemi olarak, ardında düşük değerlerde zararlı enerji (titreşim, hava şoku, toz vb.) bırakan piroteknik kaya kırıcı kartuşların kullanılmaktadır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kanalizasyon Çalışmalarında Kontrollü Patlatma Tekniği Kullanıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kanalizasyon Çalışmalarında Kontrollü Patlatma Tekniği Kullanıldı - Son Dakika
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