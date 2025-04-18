Antalya'da Kaybolan Ustanın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Ustanın Cesedi Bulundu

3 Nisan'dan beri kayıp olan kaynak ustası Yusuf Bektaş'ın cesedi Antalya'da dere yatağında bulundu.

18.04.2025 16:25
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Antalya'da 15 gün önce kaybolan kaynak ustasının cansız bedeni bulundu

Su teresi için dereye inen vatandaş, cesetle karşılaştı

Tanınmayacak halde bulunan ceset, üzerinden çıkan eşine ait kredi kartı ve çakmağıyla oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde Yukarı Düden Çayı'ndan dökülen derede bulunan cansız bedenin, 3 Nisan'dan bu yana kayıp olan kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinde Bektaş'ın eşine ait kredi kartı ve çakmak bulunması kimlik teşhisini doğruladı.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, Yukarı Düden Çayı'nın döküldüğü dere yatağında sabah saatlerinde bir ceset bulundu. 3 Nisan'da annesinin evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olduğu belirlenen ceset, su teresi toplamak için dereye inen bir vatandaş tarafından fark edildi. Deniz botuyla derede ilerleyen Serap Kaya, su yüzeyinde sırt üstü duran bir ceset gördü. Emin olamayan Kaya, durumu yakındaki bir ev sahibine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisleri, su altı kamerası yardımıyla cesedi görüntüleyerek ilk belirlemeyi yaptı. Görüntülerde cesedin üzerindeki kıyafetlerin, kayıp Yusuf Bektaş'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerle benzerlik taşıması üzerine o olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Savcının olay yerine gelerek yaptığı incelemenin ardından ceset, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Ceset çıkarıldıktan sonra olay yeri inceleme ekiplerinin yoğun koku nedeniyle maske takarak yaptığı detaylı incelemede, cansız bedenin üzerinde bir çakmak ve Bektaş'ın eşine ait kredi kartı bulundu. Bu bulguların ardından cesedin Yusuf Bektaş'a ait olduğu kesinleşti.

İhbarda bulunan Serap Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir ceset gördüm, emin olamadım. Uzaktan gördüm, yüzü yanıktı. Emin olabilmek için biraz yaklaştım ama korktuğum için yaklaşamadım. Derenin içinde su teresi topluyorduk. İşimi bitirince köprüye kadar varayım dedim. Eşim beni orada bekliyordu. Sonra cesede gözüm çarptı. Ceset olup olmadığını tam teşhis edemedim ama insan vücudu gibiydi. Baktım, maalesef cesetti."

Yusuf Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaybolan Ustanın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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