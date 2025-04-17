Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama

Geniş Video İzle

Yusuf Bektaş, 3 Nisan'dan bu yana kayıp. Dalgıçlar, Düden Şelalesi'nde arama yaptı.

17.04.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 15 gündür haber alınamayan adam için dalgıçlar Düden Şelalesi'ne daldı

3 Nisan tarihinde evinden ayrıldı bir daha geri dönmedi

ANTALYA - Antalya'da 3 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Yusuf Bektaşiçin ailesinin talebi üzerine Baraj Mahallesi'nde bulunan kanalda arama yapıldı.

Kepez ilçesinde 3 Nisan tarihinde annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan kaynak ustası Yusuf Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Daha önce son olarak görüldüğü çocukluk arkadaşı S.Ç.'nini evinin yakınlarında bulunan kuyular ve sulama kanalında arama yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. Aradan geçen 14 günlük sürede kayıp olarak aranan ve hayatından endişe edilen Yusuf Bektaş için ailesinin talebi üzerine farklı bir noktada arama gerçekleştirdirildi.

Dalgıçlar kanalda arama yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçların yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik alanda arama yapıldı. Daha önce aranan sulama kanalının bağlandığı Düden Çayı'nın Habibler Mahallesi'nde bulunan kısmında yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar su altında, ekipler ise kanal kenarında Yusuf Bektaş'a ait bir iz aradı. Yaklaşık 3 saatlik sualtı ve su üstünde yapılan aramada Bektaş'a ait her hangi bir ize rastlanılmadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düden Şelalesi, Yusuf Bektaş, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ’’CHP’ye kayyum atanacak’’ iddialarına yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''CHP'ye kayyum atanacak'' iddialarına yalanlama
Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder’i 5 gün uyutacaklar Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar
Kütahyalı’nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
CHP’ye ’kayyum’ iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert tepki: Tutuklanması gerekir CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
08:36 Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
08:30 Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
08:21 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:12 Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
07:22 Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 19:49:11. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement