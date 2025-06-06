Antalya\'da Kayıp Çiftçi Aranıyor

Antalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyor

Gözüyaşlı aile, kayıp çiftçiden gelecek güzel haberi bekliyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden dün sabah "berbere gidiyorum" diye çıkan 2 çocuk babası çiftçiden yaklaşık 16 saattir haber alınamıyor. Çiftçinin eşi, "Çocuklarımız da ben de perişan olduk. Eşimi bulmak için destek bekliyoruz" dedi.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ali Ergin'den (41), dün sabah 09.00 sıralarında 'berbere gidiyorum' diyerek evden çıktı. Aradan süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Ergin'e yakınları telefondan da ulaşamadı.

Ailesi ve mahalle sakinleri kayıp başvurusunda bulunurken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Eşi: "Perişan durumdayız"

Ali Ergin'in eşi, Havva Ergin, "Çocuklarımız da ben de perişan olduk. Mahallelilerle beraber gece gündüz arıyoruz. Emniyet güçlerine bilgi verdik. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar: "Kendi imkanlarımızla aradık, sonuç alamadık"

Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir ise, "Kendi imkanlarımızla gidebileceği yerleri araştırdık ama maalesef henüz bir iz bulamadık. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.