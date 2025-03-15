Antalya'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: 3 Yaralı

Antalya'da cipin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

15.03.2025 19:31
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Antalya'da cipin çelik bariyere çarptığı kaza kamera: 3 yaralı

Tali yoldan çıkıp ana yoldaki cipin bariyerlere çarpmasına sebep oldu

ANTALYA - Antalya'da köprülü kavşak yan yola giren otomobil, karayoluna çıkan ve virajı geniş alan otomobile çarpmamak için köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazaya neden olan otomobil, durmayarak yoluna devam ederken, bariyerlerin hurdaya çevirdiği otomobilde bulunan 3 kişi feci kazayı büyük şans eseri yaralı olarak atlattılar. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Fatih Beyazer'in kullandığı 07 BLJ 123 plakalı Fiat Cross marka cip, Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yola girdiği sırada, Sorgun Mahallesi 8088 Sokaktan yan yola geniş kavisle dönmekte olan plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprülü kavşağın girişinde bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Beyazer ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muğdat Kara ve Rıdvan Sofuoğlu yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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