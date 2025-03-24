Antalya'da Kazada 2 Yara

Antalya'da otomobille motosiklete böyle çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 BZN 569 plakalı otomobil, Ilıca Caddesi'nden Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan Veysel Ö.'nün kullandığı 07 UT 803 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten asfalt zemine düşen Veysel Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Veysel Ö.'nün sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Öte yandan meydana gelen kaza, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletin Ilıca Caddesi'nden Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkıp otomobille çarpıştığı ve motosiklettekilerin yola savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.