Antalya\'da Kuyumcuya Bıçaklı Gasp

Antalya'da dün elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasp eden şüpheli, aynı günün akşamında çaldığı bileziklerle birlikte yakalandı. Şüphelinin kuyumcuyu bıçak zoruyla gasp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs, içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.

Saklandığı yerde bileziklerle yakalandı

Hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin F.H. olduğunu tespit etti. Aynı gün akşam saatlerinde yeri tespit edilen şüpheli, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada ise şüphelinin kuyumcudan çaldığı bilezikler ile 4 bin 900 Türk lirası ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - ANTALYA