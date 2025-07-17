Antalya'da Lüks Araca Molotoflu Saldırı - Son Dakika
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Antalya'da Lüks Araca Molotoflu Saldırı

Antalya\'da Lüks Araca Molotoflu Saldırı
17.07.2025 12:53
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Azeri asıllı Türk iş adamının otomobili kundaklandı, şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da Azeri asıllı Türk iş adamının otomobiline molotoflu saldırı yapıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın kundakladığı araçtan telefonla da görüntü aldığı görüldü.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2224 Sokak önünde, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşandı. Azeri asıllı Türk iş adamı Bahtiyar Muradov'un evinin önündeki 07 BHN 885 plakalı BMW marka lüks otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyliyle kundaklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çalılıklar arasında sürünerek araca yaklaştığı, sağ arka kelebek camını kırdıktan sonra molotofu yakarak aracın içine attığı ve bu sırada cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Şüpheli, olaydan sonra hızla kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak otomobil büyük çaplı hasar gördü. İş adamı Bahtiyar Muradov, yaşadığı anları şu sözlerle ifade etti:

"Ben Galatasaray Kongre üyesiyim. Devletime, bayrağıma bağlı bir insanım. Milli sporcuyum ve milli sporcu bir kız çocuğunun babasıyım. Bizi neyin içine sürüklemeye çalışıyorsunuz? Artık bıktık, Bir an önce faillerin bulunmasını istiyorum. Onların beni çekmeye çalıştıkları tuzağa düşmeyeceğim. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Akşam uyanıyorum, arabamı yakmışlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben ne yapayım? Benden ne bekliyorsunuz? Soruyorum, ne yapmam gerekiyor?"

Muradov, saldırganın profesyonel bir şekilde hareket ettiğini, çalılıklar arasından sürünerek geldiğini ve elindeki çekice benzer bir aletle camı kırıp molotofu attığını belirtti. Aynı anda yanan araçtan şüpheli tarafından telefonla görüntü alındığını da söyleyen Muradov, "Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Asıl amacınız ne? Neye ulaşmak istiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Lüks Araca Molotoflu Saldırı - Son Dakika

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