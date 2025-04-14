Antalya'da Mart'ta 8.189 Asayiş Olayı - Son Dakika
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Antalya'da Mart'ta 8.189 Asayiş Olayı

Antalya\'da Mart\'ta 8.189 Asayiş Olayı

Mart ayında Antalya'da asayiş olaylarının %95'i aydınlatıldı, çok sayıda operasyon ve tutuklama yapıldı.

14.04.2025 15:33
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Antalya'da Mart ayında 8 bin 189 asayiş olayı meydana gelirken, bu olayların yüzde 95'i aydınlatıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 162 operasyon yapıldı, 354 şüpheliye işlem uygulandı. Uyuşturucu operasyonlarında 967 operasyonda bin 130 şüpheli yakalanırken, 125 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 529 bin 276 sürücü kontrol edilerek, 3 bin 312 araç trafikten men edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mart ayı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında kentin genel suç oranları, operasyonlar ve kamu düzenine ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Asayiş suçlarına yönelik yürütülen çalışmalara değinen Vali Şahin, "İl genelinde Mart ayında 8 bin 189 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 95'i aydınlatıldı. Meydana gelen olayların 3 bin 350'si kişilere, bin 458'i malvarlığına karşı işlendi. Bu süreçte 7 bin 390 aranan şahıs yakalanmış, 692'si tutuklanmıştır" dedi.

Ayrıca yapılan uygulamalara hakkında bilgi veren Vali Şahin, "131 adet tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu tüfek, 215 adet av tüfeği, 653 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 264 adet fişek, 16 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı kamyonet, 24 adet çalıntı motosiklet, 10 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 417 bin TL değerinde ziynet eşyası, 56 bin 760 TL nakit para ve 76 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. İl genelinde 3 bin 144 uygulama yapılmış, bunların bin 625'i şok uygulamadır. Uygulamalarda toplam 1 Milyon 433 bin 702 şahıs ve 604 bin 551 araç sorgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede elde edilen başarıya değinen Şahin, "Kaçakçılık suçları 97, mali suçlar 50, organize suçlar 12, aklama suçları ve suç gelirleri ile ilgili 3 olmak üzere toplam 162 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 354 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 264 şahıs serbest, 38 şahıs adli kontrol şartı ile serbest, 52 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Organize suçlara yönelik işlemler hakkında da bilgi veren Vali Şahin, "Organize suçlar kapsamında 6136 SKM suçundan 7 olayda 13 şüpheliye işlem yapılmış, 7 şahıs serbest, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 4 şahıs tutuklanmıştır. Mali suçlar kapsamında tefecilik suçundan 5 olayda 17 şüpheliye işlem yapılmış, 13'ü serbest, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen malzemeleri paylaşan Vali Şahin, "7 adet tabanca, 130 adet tabanca yayı, 10 adet tabanca iğnesi, 101 adet namlu, 101 adet sürgü, 201 adet şarjör, 492 adet fişek, 48 bin 103 şişe kaçak içki, 21 bin 947 litre kaçak etil alkol, 2 Milyon 810 bin 200 adet kaçak makaron, 1 milyon 81 Bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, 60 bin adet boş makaron, 3 bin 307 kg kaçak tütün, 110 paket kaçak ısıtma tütünü, 8 bin 587 paket kaçak sigara, 1 bin 317 adet kaçak elektronik sigara, 168 adet kaçak ilaç, 2 bin 299 adet kaçak emtia, 30 bin 140 adet kaçak eşya, 825 adet kaçak tarihi eser ve sikke, 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Ayrıca 15 milyar TL suç geliri ve suçtan elde edilen malvarlığı ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Şahin, "6 göçmen kaçakçılığı operasyonunda; 25 şüpheli organizatör şahıs hakkında işlem yapılmış, 4 şahıs adli kontrol kararı ile serbest, 1 şahıs savcılık talimatına istinaden serbest bırakılmış, 9 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs ise firari olarak aranmaktadır. Suça karışıp yakalanan 231 şahıs hakkında ise gerekli işlemler yapılmıştır" dedi.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik sorgulamalara da değinen Vali Şahin, "Mobil Göç Noktalarında bin 744, merkez ve dış ilçe birimlerimizce ise 11 bin 695 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapılmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde 50 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış, kayıtsız 64 Suriyeli geçici barınma merkezlerine sevk edilmiştir. 49 farklı uyruktan şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir" diye belirtti.

Göçmen sayılarına ilişkin de bilgi veren Vali Şahin, "İlimiz genelinde toplamda 91 bin 715 yabancı uyruklu şahıs oturma izinli olarak ikamet etmektedir. Bunlardan 24 bin 845'i Rusya Federasyonu, 15 bin 831'i Kazakistan, 12 bin 594'ü Ukrayna, 5 bin 690'ı Almanya, 4 bin 312'si İran ve 28 bin 443'ü diğer ülke vatandaşlarıdır. Ayrıca ilimizde 791'i uluslararası koruma kapsamında, 6 bin 764'ü geçici koruma kapsamında, 20 bin 271'i çalışma izinli olmak üzere toplamda 119 bin 541 düzenli göçmen şahıs bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlara değinen Vali Şahin, "Mart ayında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 967 operasyon gerçekleştirilmiş, bin 130 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 125 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını paylaşan Vali Şahin, "17 kilo 273 gr esrar, 34 kilo 200 gr skunk, 2 kilo 300 gr kokain, 3 kilo 589 gr eroin, 2 kilo 216 gr bonzai, 8 kilo 941 gr metamfetamin, 497 kg meskalin, 28 bin 450 adet sentetik ecza, 11 bin 269 adet ecstasy, 42 adet captagon ve 294 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 139 ihbara istinaden 1 bin 74 uygulama yapılmıştır" diye konuştu.

Siber suçlara yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgi veren Şahin, "Gerçekleştirilen 12 operasyonda toplam 46 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmış, 15 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 29 şahıs serbest bırakılmıştır" dedi.

Trafik güvenliğine yönelik denetimleri paylaşan Vali Şahin, "İl genelinde 529 bin 276 sürücü denetlenmiş, 114 bin 662 idari para cezası uygulanmış, 3 bin 312 araç trafikten men edilmiştir. 31 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. İl genelinde 1 bin 835 trafik kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 bin 257 vatandaşımız yaralanmıştır. Korsan taşımacılık kapsamında 96 araca, engelli araçları için ayrılmış park yerlerine usulsüz park eden 2 bin 608 araca cezai işlem uygulanmıştır. Tescilli motorlu araç sayısı 1 Milyon 594 bin 196'dır, bunun 498 bin 237'si yani yüzde 31'i motosiklettir" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mart ayı faaliyetlerini açıklayan Şahin, "2 bin 568 saat seyir icra edilmiş, 959 adet gemi/tekne ve işletme kontrol edilmiştir. Bu kontrollerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 101 gemi ve işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. 6 bin 254 şahıs sorgulanmış, arama kaydı bulunan 4 kişi tespit edilerek işlem yapılmıştır. Ayrıca 3 arama kurtarma görevi icra edilmiş, 6 şahıs sağ olarak kurtarılmış, 1 şahsın ise cansız bedenine ulaşılmıştır" dedi.

Düzensiz göç olaylarında Şahin, "2 olayda 36 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca Çevre Kanunu'na muhalefetten 3 gemi veya tekneye toplam 432 bin 566 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mart'ta 8.189 Asayiş Olayı - Son Dakika

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