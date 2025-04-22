Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 17.00'de Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - ANTALYA