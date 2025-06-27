Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Antalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı - ANTALYA