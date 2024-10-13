Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Kamyonet ile motosiklet çarpışıp alev alev yandı: 2 ölü, 1 yaralı

Motosiklet sürücüsünün sattığı motosikletini 1 gün sonra devredeceği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu iki araç da alev alev yanmaya başladı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ise motosikletini sattığı, 1 gün sonra ise devredeceği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Aytaç Özen'in kullandığı 07 BIF 075 plakalı motosiklet ile Hüseyin Sarıca yönetimindeki 07 Z 5826 kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ile kamyonet alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Solmaz ile motosiklet sürücüsü Aytaç Özen yaşamını yitirdi. Yaralanan Hüseyin Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri, morga götürüldü.

Öte yandan Aytaç Özen'in motosikletini sattığı, bir gün sonra ise devir edeceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.