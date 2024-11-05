Antalya\'da Mutfakta Yangın Çıktı

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Antalya'da bir iş yerinin mutfak kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir işletmenin mutfak kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde yangının mutfak kısmında çıktığını tespit etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından ekipler normale dönerken, iş yerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA