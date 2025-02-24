Antalya'da Okul Servisi Devrilmekten Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Okul Servisi Devrilmekten Kurtuldu

Antalya\'da Okul Servisi Devrilmekten Kurtuldu

Gazipaşa'da buzlu yolda kontrolden çıkan okul servisi, sürücünün dikkati sayesinde devrilmedi.

24.02.2025 17:10
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, buzlu yolda kontrolden çıkan okul servisi devrilmekten son anda kurtuldu. İçinde 3 lise öğrencisinin bulunduğu araç, sürücünün dikkati sayesinde facianın eşiğinden döndü.

Olay, sabah saat 07.20 sıralarında Hasdere Mahallesi'nde yaşandı. Erhan Taşdemir'in kullandığı Karsan marka okul servisi, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan şekilde kayarak devrilme tehlikesi atlattı. Sürücü, aracın ön lastiklerini yol dışına çıkararak aracı durdurmayı başardı. Serviste bulunan 3 lise öğrencisi, kazayı yara almadan atlattı. Öğrenci velilerini arayan sürücü çocukları güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.

Araçlar buzlanan yolda mahsur kaldı

Devrilme tehlikesi atlatan okul servisini kurtarmak için olay yerine bir traktör çağrıldı. Ancak buzlu zeminde kayganlaşan yol, traktörün de mahsur kalmasına neden oldu. Bunun üzerine bölgeye çağrılan 4x4 bir başka traktör hem servisi hem de yolda kalan traktörü kurtardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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