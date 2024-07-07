Antalya'da orman dışı alanda yangın çıktı

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Antalya orman dışı otluk alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda yangın başladı. Murtuna Mahallesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde saat 12.30'da orman dışı bir alanda yangın çıktı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çok sayıda orman yangın işçisi de müdahalede bulunuyor. Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilerek söndürme çalışmalarını devam ediyor.