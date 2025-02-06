Antalya\'da Orman Yangını

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.

Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA