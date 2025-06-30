Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Aksu ilçesi Hacıeliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve hava desteği talep edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerleşim alanlarına yakın olan makilik ve ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Orman Yangını - Son Dakika
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