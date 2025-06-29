Antalya\'da Orman Yangını: Ekipler ve Vatandaşlar Mücadele Ediyor

Antalya'da iki farklı noktada çıkan yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, alevlerle burun buruna geldi. Alevlerin evlere ve seralara sıçramaması için vatandaşlar hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saat 17.45 sıralarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yangın işçilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bazı seralar zarar görürken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Evlere yaklaşan alevlere vatandaşlar da hortum, kova ve traktörlerle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşlar, yangına müdahale esnasında alevlerle burun buruna geldi. Rüzgar nedeniyle ekipler zaman zaman alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA