Antalya\'da ormanlık alandaki işletmede yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alan içindeki işletmede yangın
ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait parkta bulunan işletmede yangın çıktı.
Konyaaltı Belediyesine ait HayatPark'ta bulunan restoranın ızgara bölümünde başlayan yangın büyüyünce devreye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri girdi. Bölgenin ormanlık alan olması sebebiyle alevlerin yayılmaması için havadan helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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