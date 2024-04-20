Antalya'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı

Antalya\'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaparak devrildi. Kazada içinde bulunan 19 yolcu yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

20.04.2024 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi, içindeki 19 yolcu yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Otele personel götüren Osman Ali Kaplan'ın kullandığı 07 C 82562 plakalı servis aracı, sürücünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çıktı, ardından tel çitlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası ihbar sonrası çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Osman Ali Kaplan, "Hızım 70'di. Taksinin biri aniden önüme kırdı. Hafif frene basınca refüje doğru araç kaydı ve yan yattı. İçinde 19 yolcu vardı" şeklinde konuştu.

Kaza anını gören Mehmet Şükür isimli bir vatandaş, "Şoför frene basınca araba yan yattı. Ondan sonra 112'yi aradık, otel servisi olduğunu söyledik. Geldiler müdahale ettiler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Servis aracı, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'deki operasyonda lav silahı ele geçirildi
    09:46 Kayseri'deki operasyonda lav silahı ele geçirildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.

  • Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu
    09:07 Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

  • Kayseri'de yapılan operasyonda 455 adet suç unsuru ele geçirildi
    09:05 Kayseri'de yapılan operasyonda 455 adet suç unsuru ele geçirildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda lav silahı, el bombası, ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, sikke, kılıç, mızrak, ok ucu, taş sütun, İslami Döneme ait miğfer takımı, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve el telsizi gibi toplamda 455 adet suç unsuru ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.


09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi
23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
09:43 Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu
09:06 İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:51 Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş’ı eleyeceğiz Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz
01:14 İntihar etmek için 4’üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 09:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement