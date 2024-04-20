Antalya'da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi, içindeki 19 yolcu yaralandı.
Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde sabah saat 07: 15 sıralarında meydana geldi. Otele personel götüren Osman Ali Kaplan'ın kullandığı 07 C 82562 plakalı servis aracı, sürücünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çıktı, ardından tel çitlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası ihbar sonrası çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.
Midibüs sürücüsü Osman Ali Kaplan, "Hızım 70'di. Taksinin biri aniden önüme kırdı. Hafif frene basınca refüje doğru araç kaydı ve yan yattı. İçinde 19 yolcu vardı" şeklinde konuştu.
Kaza anını gören Mehmet Şükür isimli bir vatandaş, "Şoför frene basınca araba takla atmaya başladı ve yan yattı. Ondan sonra 112'yi aradık, otel servisi olduğunu söyledik. Geldiler müdahale ettiler" diye konuştu.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda lav silahı, el bombası, ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, sikke, kılıç, mızrak, ok ucu, taş sütun, İslami Döneme ait miğfer takımı, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve el telsizi gibi toplamda 455 adet suç unsuru ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.
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