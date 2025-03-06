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Antalya'da Otelde Yangın Paniği

Antalya\'da Otelde Yangın Paniği

Antalya'da bir otelin spor salonunda çıkan yangın, ocak akşamı müşterileri paniğe sürükledi. Duman nedeniyle konaklayanlar güvenlik nedeniyle otelden tahliye edildi. Yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

06.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
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Antalya'da bir otelin spor salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle oteldeki müşteriler bina dışına çıkartıldı.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otel içerisinde dumanı fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla verilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde konaklamakta olan misafirler tedbir amacıyla personel tarafından otel dışına çıkartıldı. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde yangının otele ait spor salonunda bulunan elektrik panosunda çıktığı belirlendi. Otel misafirlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri otel içerisinde duman tahliyesi yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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