Antalya\'da Otluk Alanda Yangın Mücadelesi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi 3 saat sürdü.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gazipaşa'nın Koru Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fidanlık Caddesi üzerindeki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktı. Saat 01.30'a kadar süren yoğun müdahalelere rağmen yangın zaman zaman yeniden alevlendi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Ekipler, yanının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlattı. - ANTALYA