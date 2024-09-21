Antalya\'da Otobüs Devrildi: 10 Yaralı

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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman mahallesi mevkiinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan Mercedes marka yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.