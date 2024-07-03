Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek K. idaresindeki 07 AGL 403 plakalı motosiklet ile aynı yönde önünde seyir halinde olan Emin Ş. idaresindeki 48 AKA 520 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü Melek K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA