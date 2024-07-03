Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek K. idaresindeki 07 AGL 403 plakalı motosiklet ile aynı yönde önünde seyir halinde olan Emin Ş. idaresindeki 48 AKA 520 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü Melek K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement