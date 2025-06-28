Antalya\'da Otomobilde Yangın

Antalya'da bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde bulunan Talha Sert Parkı yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. E.K. idaresindeki 07 BGT 870 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Alev topuna dönen otomobilin yanma anı ve çevrede yaşanan panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA