Antalya'da Pansiyonda Yangın: 3 Yaralı

Antalya'da pansiyonda korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Bir apartmanın pansiyon olarak kullanılan dairesinde çıkan yangında, binadaki 13 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda yer alan pansiyondaki yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi gerçekleştirildi.

Yangın gece saat 03.00 sıralarında Serik ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında yer alan pansiyon işletmesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangın sırada pansiyonda konaklayan bir kişi kendi imkanları ile kendini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri apartmanda oturan 13 kişiyi merdiven uzatarak tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Apartman sakinlerinden bir vatandaş da, yangın anında binayı dumanların sardığını ifade etti.

Pansiyon katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı.