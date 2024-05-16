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Antalya'da park halindeki otobüs, alev alev yandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5069 Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki bir otobüste henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Duman ve alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu.

Otobüsteki yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA