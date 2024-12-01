Antalya'da Patenci Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Patenci Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Patenci Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da kamyonet arkasına tutunan 14 yaşındaki patenci hayatını kaybetti, tehlikeli hareketler devam ediyor.

01.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da patenci bir gencin arkasına tutunduğu kamyonette dengesini kaybederek aracın altında kalarak hayatını kaybetmesine rağmen, paten yapan gençler tehlikeli hareketlerine devam ediyor.

Antalya'da 27 Nisan tarihinde kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince arkadan gelen otomobilin altında kalan patenli 14 yaşındaki Berat Bayram, hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olaya rağmen kentin farklı noktalarında patenli çocukların tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde süratli giden halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenci dikkat çekerken, bir başka görüntüde ise bir gencin kamyonet kasasına tutunduğu görüldü. Kepez bölgesinde çekilen bir başka görüntüde ise seyir halindeki araca tutunan gençlerin rahat hareketleri dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Patenci Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Suriye’de muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı. Suriye'de muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı.
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 16:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Patenci Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.