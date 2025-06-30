Antalya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık talimatıyla Kepez ilçesinde ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. E.K. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 21 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet tabanca şarjörü ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA