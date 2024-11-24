Antalya'da havalimanına inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı.
Antalya Havalimanı'na inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı. Havalimanı itfaiye birimlerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Rus Uçakta Yangın! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?