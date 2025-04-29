Antalya\'da Rüşvet Skandalı

Antalya'da orman muhafaza memurları, orman arazisini işgal eden şahsa ceza yazmamak için 100 bin lira rüşvet isterken suçüstü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., Serik ilçesindeki bir orman arazisinin işgaliyle ilgili işlem yapmamak karşılığında E.T. isimli şahıstan 100 bin Türk lirası rüşvet talep etti.

100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandılar

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Kepez ilçesinde belirlenen buluşma noktasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.Ş. ve V.C.Y. isimli kamu görevlileri, suç unsuru olan 100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA