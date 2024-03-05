Antalya'da Turuncu Kodla Uyarı Yapılan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da Turuncu Kodla Uyarı Yapılan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteorolojinin turuncu kodla uyarı yaptığı Antalya'da, öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Kepez ilçesinde özellikle araçlar güçlükle ilerlerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

05.03.2024 18:26  Güncelleme: 18:36
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Antalya'da sağanak yağış yolları nehre çevirdi

Araçlar güçlükle ilerledi, yayalar ne yaptıysa ıslanmaktan kurtulamadı

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar dereye döndü. Bir esnaf iş yerine su girmemesi için araç sürücülerini tehlikeye rağmen uyarmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı turizm kenti Antalya'da sağanak yağış öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran sağanak yağış özellikle Kepez ilçesinde etkili oldu. Araçlar güçlükle ilerledi cadde sokaklar göle döndü. Akşam trafiğiyle birlikte trafik nazı caddelerde neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi su altında kaldı. Caddeyi boydan boya kaplayan sudan araçlar güçlükle ilerledi. Yoldan akan sular dereyi andırdı. Vatandaşlar sular altında kalan kaldırım ve yoldan geçemeyince çareyi dalarak geçmekte buldu. Bisiklet, motosikletlilerin suda ilerlerken büyük zorluk yaşadı. Bir gencin ise su altındaki kaldırımdan elektrikli scooterle ilerlediği görüldü. Kavşakların kesişme noktasında rögarın patlaması ve tahliye kanalının suyu çekmemesi nedeniyle bir iş yeri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşletme sahipleri kapının önüne kum torbalarıyla önlem aldı, yoldan geçen araçların yavaş geçmesi noktasında sürücüleri sık sık uyardı. İşletme sahibinin, uyarılarına rağmen bazı sürücülerin hızlı gitmeye devam etti.

"Önlem almaya çalıştık"

İşletme sahibi Bilal Orhan, "Rögar da patladı. Burada mazgallar suyu çekmiyor. Her yağmurda problemi yaşıyorum. Bu sokak kafeler caddesi boydan boya aynı şekilde her yağmurda aynı. İçeriye su giriyor, geçen yağmurda 500 binin üzerinde zararım oldu. BU afetin geleceği belliydi, önlem alınmadı. Derme çatma kendi çapımızda önlem aldık" dedi.

Antalya\'da Turuncu Kodla Uyarı Yapılan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turuncu Kodla Uyarı Yapılan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Turuncu Kodla Uyarı Yapılan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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