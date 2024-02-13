Antalya'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Antalya'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı

Antalya\'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı

Antalya'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı -Antalya'da yollar göle döndü.

13.02.2024 22:44
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Antalya'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı

-Antalya'da yollar göle döndü... Araçlar mahsur kaldı, evler suya gömüldü

Kaynak: İHA

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Antalya, Ulaşım, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da sel: Ambulans mahsur kaldı, sağlık ekipleri zor anlar yaşadı - Son Dakika


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