Antalya'da Sobadan Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Sobadan Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya\'da Sobadan Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobadan çıkan kıvılcımın oturma odasında alev alması sonucu meydana geldi. Ev sahipleri yangını bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, erken müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. İnceleme başlatıldı.

16.02.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 katlı binanın 1. katında sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkanlar Caddesi Mavi Melas Sitesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcım koltuğa sıçradı. Kıvılcımın alev alması sonucu oturma odasında yangın çıktı. Panikle dışarı kaçan ev sahipleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde çıkan yangını erken müdahale sonucu söndürdü. Evde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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