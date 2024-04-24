Antalya'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı

Antalya\'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı

Antalya'da son bir haftada Emniyet Müdürlüğü asayiş birimleri tarafından yapılan çalışmalarda, 293 bin 777 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 906'sı aranan şahıs olmak üzere 2 bin 246 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 170 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 255 bin 679 araç ve 10 bin 069 motosiklet incelendi ve çalıntı 4 otomobil ile 7 motosiklet ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca, kasten yaralama, taksirle öldürme, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok asayiş olayıyla ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Günübirlik konaklama yerleri uygulamasında ise 332 kayıtlı ve 81 kayıtsız günübirlik tesisi kontrol edildi ve 15 işletmeye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 41 adet ateşli silah, 200 adet fişek, 4 adet kesici alet, 2 adet bisiklet, 2 adet cep telefonu ve çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi.

24.04.2024 13:53
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Antalya'da son bir haftada 293 bin 777 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 906'sı aranan şahıs olmak üzere 2 bin 246 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 170 şahıs tutuklandı. 255 bin 679 araç ve 10 bin 069 motosiklet incelendi; çalıntı 4 otomobil, 7 motosiklet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 1 haftada; "kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonucu açıklandı.

293 bin 777 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 906'sı aranan şahıs olmak üzere 2 bin 246 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 170 şahıs tutuklandı. 255 bin 679 araç ve 10 bin 069 motosiklet incelendi, çalıntı 4 otomobil, 7 motosiklet ele geçirildi.

Günübirlik konaklama yerleri uygulamasında; 332 kayıtlı günübirlik tesisi ve 81 kayıtsız günübirlik tesisi ile toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", 3 şahsa "kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 41 adet ateşli silah, 200 adet fişek ve 4 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi 2 adet bisiklet, 2 adet cep telefonu ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı - Son Dakika
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