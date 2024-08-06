Antalya\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ev, sera ve araçlarında yapılan aramada 1840 sikke, tarihi madalyon, 7 tarihi eser ve dedektör ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Demre ve Finike İlçe Jandarma Komutanlıkları JASAT timleri, I. Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki malzemeleri satmaya çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonda I. Y. yakalanırken, şüphelinin ev, sera ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1840 sikke, 1 tarihi madalyon 7 obje (tarihi eser) ve 1 dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA