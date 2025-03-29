Antalya\'da Tarihi Eser Operasyonu

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 75 parça arkeolojik eser ele geçirildi. Olayla ilgili dört şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, dört kişinin ellerindeki tarihi nitelikteki malzemeleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere ait dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 75 parça arkeolojik eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla ilgili dört şüpheli hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA