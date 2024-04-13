Antalya\'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası kamerada

Aslan Yiğit:

arkadaşlar insanoğlunun uçması istenseydi kanatları olurdu:((

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Ebubekir: Arabayada binmeyelim insanın ayaklarına tekerde takılırdı. Arabaya niye biniyoruz. Hazerfen çelebi kanat yapıp galatadan kasımpaşaya uçtuğunda uçmak kuşlara özgüdür diyip sürgün etmişlerdi. Osmanlının ilimde bilimde gerilemeye böyle gitti işte 21 48

Tarık yılmaz: Yazık sana aynaya ben insan olamam de şaka mı yapılır bu konularda 48 12

Zafer El: yapılır tarık bu konularda şaka yapcanki insan oğlu ibreti alem için kendine biraz çeki düzen verecek baksana kızların haline kakara kikiri öyle olmaz böyle olur Allah'ın sopası bu daha iyi günleriniz baksana Mart ayında 30 derece hava 10 36