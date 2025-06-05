Antalya'da Tur Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Antalya'da Tur Aracı Kaza Yaptı

Antalya\'da Tur Aracı Kaza Yaptı
05.06.2025 11:49
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Kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı, otomobile çarparak kazaya neden oldu; 1 yaralı.

Antalya'da kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansırken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden seyir halindeki Sezer B.'nin kullandığı 07 BZJ 990 plakalı tur aracı kavşak sisteminde İbrahim D.'nin kullandığı 07 ABJ 608 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı araç kamerasında

Kazada yaralanan araç sürücüsü İbrahim D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde ilerleyen tur minibüsünün kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapması ve ardından 07 ABJ 608 plakalı otomobile çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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