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Antalya'da Uçak Yangını Korkuttu

Antalya\'da Uçak Yangını Korkuttu

Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçakta motor yangını çıktı, yolcular güvenle tahliye edildi.

25.11.2024 15:24
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Antalya Havalimanı'na inişi sırasında motoru yanan ve panik anlarının yaşandığı Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alınmasıyla, uçuş trafiği sabah saatlerinde normale döndü.

Antalya'da dün akşam 21.43 sıralarında Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan kalkan ve Antalya Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, hızla pist başına sevk edilerek yangına kısa sürede müdahale ederek 89 yolcu ve 6 mürettabatın güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştı. Uçak motorundaki yangın ise ARFF ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. İniş için bekleyen uçaklar uzun süre havada tur atarken, bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Uçuş trafiği normale döndü

Uçakların inişinin durdurulduğu, kalkışların ise askeri havalimanından yapıldığı Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği sabah saatlerinde normale döndü. Motoru yanan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçak ise, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alındı. Öte yandan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, 16 Ekim tarihinde de 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkarak Ivanovo'ya gittiği sırada uçağın 10 kilometre yükseklikte birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi nedeniyle Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptığı öğrenildi. Uçağın inişi sırasında altından kıvılcımlar çıktığı ve uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ayrıca aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar oluştuğu tespit edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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