Antalya\'da Yangın Eğitimi Gerçeğe Dönüştü

Antalya'da otel personeline yönelik verilen yangın eğitimi sırasında tatbikat gerçek oldu. Seyir halindeyken yanan kamyonet eğitim alan çalışanlar tarafından söndürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü Manavgat Gruplar Amirliği tarafından Side'de bulunan bir otelde personele yönelik Temel Yangın Eğitimi ve Tatbikatı yapıldı. Eğitmen İtfaiye Eri İlkay Demir Uynaz tarafından otel çalışanlarına verilen eğitim sırasında yapılan tatbikat bir anda gerçeğe dönüştü. Otel bahçesindeki eğitim sırasında otelin önüne gelen hurda kağıt toplayan bir kamyonetten yükselen dumanlar eğitime katılan personeli harekete geçirdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Eğitimi bırakıp yangın tüpleriyle birlikte kamyonetteki yangına müdahalede eden itfaiye eğitmeni ve otel personeli yangını kısa sürede söndürdü. Personelin Temel Yangın Eğitimi ve Tatbikatı sırasında yanan kamyonete müdahale anları ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Yangın sırasında kamyonetin kasasında bulunan kadın ve çocuğun personel tarafından kamyonetten indirilerek uzaklaştırıldığı ve yangından zarar görmelerinin engellendiği öğrenildi. - ANTALYA