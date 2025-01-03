Antalya'da Yangın: Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Ev Küle Döndü

Antalya'da bir evde çıkan yangın, kiracının eşyalarını yok etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

03.01.2025 13:55
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Antalya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kiracı olarak evde yaşayan vatandaş, eşyalarının yandığını görünce üzüntü yaşadı

ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, kiracı olarak evde yaşayan vatandaş yanan eşyalarını görünce üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 09.50 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerindeki 3 katlı aparmanın birinci katındaki İsa Dursun'un ailesiyle birlikte yaşadığı dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir odanın dış cephesindeki klimanın olduğu noktada dumanlar çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bir anda evin dış cephesini saran alevler içeriye doğru yönelince, evdekiler ve apartman sakinleri sokağa fırladı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

O sıra işte olan ve yangın çıktı öğrenenince evine gelen İsa Dursun da, eşyalarının yandığını görünce üzüntü yaşadı. Dursun, kullanılamaz hale gelen evin sürekli elektrikten kaynaklı sorun yaşadığını ve bunu daha önce ev sahibine ilettiklerini ileri sürdü.

Öte yandan yangın esnasında dumandan etkilenen bir apartman sakinine de olay yerine sevk edilen ambulansta oksijen verildi. Apartman sakinini ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Ev Küle Döndü - Son Dakika

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