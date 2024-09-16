Antalya'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı

Antalya\'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı

Antalya'da unutulan yağ nedeniyle mutfakta çıkan yangında, uyuyan genç kedilerini kurtardı.

16.09.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir ikametin mutfağında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. İkamet içerisinde uyuyan genç son anda yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerideki kedileri çıkarmaları oldu.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 777 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İkametin birinci kat penceresinden dumanlar çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler apartmanın birinci katında bulunan dairenin mutfağında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak zarar gördü.

"Uyuyakalmışım"

Yangın anında ikamet içerisinde uyuyan Bulut S. (16) isimli genç, itfaiyenin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşadığı gözlenen Bulut S.'nin yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içeride bulunan iki kediyi çıkarmalarını istemek oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte ikamet içerisine giren ve kedileri dışarı çıkartan Bulut S., ocağa yağ koyduktan sonra uyuyakaldığını belirterek, "Uyuyakalmışım, kedilerim vardı içeride onları çıkardım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Acil Durum, Muratpaşa, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 19:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement