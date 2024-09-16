Antalya\'da Yangın: Genç Kedileri Kurtardı

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Antalya'da bir ikametin mutfağında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. İkamet içerisinde uyuyan genç son anda yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerideki kedileri çıkarmaları oldu.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 777 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İkametin birinci kat penceresinden dumanlar çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler apartmanın birinci katında bulunan dairenin mutfağında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak zarar gördü.

"Uyuyakalmışım"

Yangın anında ikamet içerisinde uyuyan Bulut S. (16) isimli genç, itfaiyenin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın nedeniyle büyük korku yaşadığı gözlenen Bulut S.'nin yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içeride bulunan iki kediyi çıkarmalarını istemek oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte ikamet içerisine giren ve kedileri dışarı çıkartan Bulut S., ocağa yağ koyduktan sonra uyuyakaldığını belirterek, "Uyuyakalmışım, kedilerim vardı içeride onları çıkardım" dedi. - ANTALYA