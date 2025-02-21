Antalya'da Yangın, İtfaiye Kurtardı

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Binanın giriş katındaki yangında mahsur kalanlar itfaiye yardımıyla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da 3 katlı bir binada elektrik panosundan çıktığı belirtilen bir yangında, dumandan dolayı çıkmayan daire sakinleri itfaiyenin yardımıyla alındı. Ekipler tarafından söndürülen yangında binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katına yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın elektrik panosunda başlayan yangın nedeniyle bir anda alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangının binanın dış kapısında olması nedeniyle binadakiler dışarı çıkamazken, içerisi de dumanla doldu.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürüp, binanın 2 ve 3'ncü katından dışarı çıkmayan vatandaşları balkondan merviden yardımıyla sepete alarak indirdi.