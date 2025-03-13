Antalya'da Yangın: Kiracı ve Ev Sahibi Arasında Suçlamalar

Evde yangın çıktı, ev sahibi kiracısını suçladı

ANTALYA - Antalya'da bir dairede çıkan yangında küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken ev sahibi kiracılarının kira, elektrik, su parası ödemediğini, evden de çıkmadıklarını belirterek evi yakarak gitmiş olabileceklerini iddia etti.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4503 sokakta yaşandı. 3 katlı evin 1. katında yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapı ve pencereleri kapalı olmasına rağmen duman çıkan eve, arka taraftaki balkon kapısından girerek müdahale etti. Yanan evde 2 çocuklu bir ailenin oturduğu önceki akşam yaşanan bir olaydan dolayı kocasının polisler tarafından emniyete götürülmesinin ardından eşinin de evden aldığı malzemeler ve 2 çocuğuyla evden ayrıldığı öğrenildi.

Kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor

Yangını söndüren itfaiye görevlilerinin, yangının 2 ayrı odada yataktan başlamış olması nedeniyle kundaklama ihtimali üzerinde durması üzerine yanan evde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından inceleme yapıldı. Yangında 2 ayrı odadaki yataklar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da tamamen siyaha büründü. Ev sahipleri, yanan evde oturan kiracılarının kira ödemediği gibi elektrik ve su parası ödemediğini, uzun süredir uğraşmalarına rağmen evden çıkaramadıklarını dile getirdiler.