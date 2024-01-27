Antalya\'da yapılan operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

Antalya'da belirlenen 24 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı olarak 50 Ekip, 260 personel, 2 Özel Harekat Unsuru ve narkotik madde arama köpekledi Tim, Pascal ve Arya ile hava destekli operasyon düzenlendi. NARVAS uygulamasına istinaden belirlenen cadde ve sokaklarda yapılan şok uygulamalarda 17 bin 150 şahıs sorgulanırken, 79 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda, 1 kilo 10 gram metamfetamin, 500 gram Skunk maddesi, 350 gram esrar, 250 gram sentetik kannabinoid hammaddesi(Fubinica), yaklaşık 25 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 200 gram kokain, 100 gram eroin, 400 adet sentetik ecza, 11 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 6 adet tüfek ile 100 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi. 47 şahıs hakkında Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Sağlamak Suçundan, 191 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan tahkikat başlatılırken 24 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA