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Antalya'da Yaşlı Adamın Ölümü

Antalya\'da Yaşlı Adamın Ölümü

Antalya'da komşusu tarafından hareketsiz bulunan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım'ın öldüğü anlaşıldı.

27.03.2025 16:53
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Antalya'da komşusunun hareketsiz görerek camdan seslendiği kişi, cevap vermeyince öldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 418 Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir ikametgahın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi halinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Yıldırım (69) isimli şahsın camının açık olduğunu gören komşusu içeri baktığında yaşlı adamı hareketsiz şekilde gördü. Uyuduğunu düşünüp şehir merkezindeki işini hallederek yaklaşık 1 saat sonra geri dönen komşusu yaşlı adama seslendi. Hüseyin Yıldırım'ın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kapı itfaiye yardımıyla açıldı

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Hüseyin Yıldırım'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaşlı Adamın Ölümü - Son Dakika

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