Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

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Antalya'daki orman yangınına 3 saattir müdahale sürüyor

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Ormanda yavru köpekleri bulunan kadın, panik içerisinde ormanlık alanda köpekleri aradı

Ormanlık alanın denize yakın olması müdahale hızını arttırdı

ANTALYA - Antalya'nın turizm bölgelerinden Lara'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesine yakın noktada denizin bulunması müdahale hızını arttırdı. Helikopterler, 200 metre uzaklıktaki denizden su alarak peş peşe sortiler düzenleyip alevlere müdahalede bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Lara turizm bölgesinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arazözler sevk edildi. Bölgedeki esnaf ve tatilciler de alevlere su bidonlar, yangın tüpleri ve hortumlarla müdahalede bulundular. Güvenlik amacıyla sahil yolu araç trafiğine kapatılırken, yangın alanına yakın noktada ki işletmelerde büyük panik yaşandı.

Ormanlık alanın havalimanına yakın bölgede olması nedeniyle, havadan söndürme çalışmaları havalimanı ile irtibatlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Denizin yakın olması müdahale hızını arttırdı

Yangın bölgesine yakın noktada denizin bulunması müdahale hızını arttırdı. Helikopterler, 200 metre uzaklıktaki denizden su alarak peş peşe sortiler düzenleyip alevlere müdahalede bulundu.

Ormanda yavru köpekleri aradı

Yangın esnasında bir kadın ise panik içerisinde ormanlık alana koşmaya başladı. Yanan bölgelerde yavru köpeklerin olduğunu belirten kadına, diğer vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı. Oldukça üzgün görünen kadın, bir süre daha köpekleri aramaya devam etti.

Yaklaşık 3 saattir süren yangın, ilk şiddetini azaltmış olsa da bölgede havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ekiplerin bir kaç saat içerisinde yangını kontrol altına alacağı öngörülüyor.